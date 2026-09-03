Gökçek yarın ifade verecek

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Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ailesinin Almanya ve Lüksemburg’daki şirketler ve yatırımlarla bağlantılı para transferlerine ilişkin iddialarda bulunmuştu.

RESEN SORUŞTURMA

Söz konusu paylaşımların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ağustos tarihinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, “yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında, “Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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‘ŞÜPHELİ’ SIFATIYLA

Başlatılan soruşturma kapsamında Gökçek’in ne zaman ifade vereceği konusu da netleşti. Soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Gökçek’i 4 Eylül Cuma günü şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere çağırdığı öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında Gazeteci Murat Ağırel de tanık olarak ifade vermişti. Ağırel ifade işleminin ardından yaptığı açıklamada Gökçek ailesinin Almanya ve Lüksemburg’daki şirket ve gayrimenkul hareketliliğine ilişkin ulaştığı tüm bilgi ve belgeleri savcılığa teslim ettiğini söylemişti. Gökçek ise hakkında başlatılan soruşturma için “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” demişti.

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