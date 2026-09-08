Gökçek çiftine ‘kayıtdışı’ sorgusu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurtdışına kayıtdışı para aktarıldığı suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek dün şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek çifti dün saat 15.00 sıralarında ifade işlemi için Ankara Adliyesi’ne geldi. Edinilen bilgiye göre ilk olarak gelin Hülya Gökçek’in ifadesi alındı. Ardından da Ahmet Gökçek’in ifade işlemine geçildi. İfade işleminin tamamlanmasıyla Gökçek çifti hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurtdışındaki şirketlere kayıtdışı para aktarıldığı yönünde yer alan iddialar üzerine 29 Ağustos’ta resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.