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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gökçek - CHP’li Nazlıaka davası yeniden görülecek

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Gökçek - CHP’li Nazlıaka davası yeniden görülecek

Anayasa Mahkemesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in siyasi polemik yaşadığı, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’ya ait kimlik, abonelik ve ailesine ilişkin bilgileri paylaşmasını özel hayata saygı hakkı kapsamında, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali olduğuna karar verdi.

AYM, Nazlıaka’nın açtığı davaların reddedilmesine ilişkin olarak da derece mahkemelerinin özenli bir yargılama yapmadığına vurgu yaparak yargılamanın tekrarını istedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Nazlıaka’nın ailesinin kaçak su kullandığını iddia etmiş, sosyal medya hesabından Nazlıaka’nın eşinin açık adresi, eşi ve diğer yakınlarının kimlik numaraları ile imzalarını içeren genel kurul tutanağını paylaşmıştı.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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