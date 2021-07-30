Gökçek - CHP’li Nazlıaka davası yeniden görülecek

AYM, Nazlıaka’nın açtığı davaların reddedilmesine ilişkin olarak da derece mahkemelerinin özenli bir yargılama yapmadığına vurgu yaparak yargılamanın tekrarını istedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Nazlıaka’nın ailesinin kaçak su kullandığını iddia etmiş, sosyal medya hesabından Nazlıaka’nın eşinin açık adresi, eşi ve diğer yakınlarının kimlik numaraları ile imzalarını içeren genel kurul tutanağını paylaşmıştı.

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