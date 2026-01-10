Gökçek: Ankara’yı susuz bıraktılar, şikayet ederlerse bal kaymak olur

Haberin Devamı

Gökçek, “Şimdi bağladıkları hattı 6 ay önce bağlasalardı, Ankara susuz kalmazdı.” ifadelerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin suç duyurusunda bulunacağını açıklaması üzerine şunları söyledi: “Onların suç duyurusunu merakla bekliyorum. Suç duyurusu mahkemeye intikal ederse gerçekler ortaya çıkar ki bal kaymak olur. İnşallah böyle bir yanlış yaparlar.”

“ANKARA’NIN YEDEK SUYU VAR, BİLMİYORLAR”

7 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin su konusunda yatırımlar yapmadığını iddia eden Gökçek, şunları söyledi:

Mansur Yavaş’ın söyledikleri palavra, Sayın Bakan’ın dedikleri doğru. Belediye Başkanı olduğu dönemde Kavşakkaya Barajını yaptım 40 milyon dolara. Demek ki belediye baraj yapabiliyor. Elmadağ’da su yoktu, buraya Kargalı Barajını yaptım. Üçüncü olarak Kesikköprü’de günde 750 bin metreküp su getirecek bir kaynak elde ettik. 3 ayrı hatta bunu yaptık ve Ankara’yı susuz bırakmadık. Mansur Yavaş geldiğinden beri su sıkıntısını söylüyor, tedbirini al. Kesikköprü’den 650-700 günden beri günde 500 – 600 bin metreküp suyu Ankara’ya verseydi en az 130 - 140 milyon metreküp su Çamlıdere’de Barajında kaldırdı, bunu öngöremedi. Bu bir beceriksizlik, yönetimi beceremediler. Ankara’nın yedek suyu var, bilmiyorsunuz, beni bir kahveye davet edin, anlatayım dedim, hiç oralı olmadı. Sosyal medyadan anlattım, onun üzerine yapıma başladılar. Öyle bir ASKİ yönetimi var ki başına getirdikleri ekonomiden anlayan biri. Basiretsiz ve bilgisiz bir adamı buraya müdür yaparsanız hiçbir şey yapamaz.

“YAVAŞ ZEHİRLİ DEDİĞİ SUYA MUHTAÇ KALDI”

Benim döneminde de su sıkıntısı oldu, biraz önce bahsettiğim yatırımları bu yüzden yaptım. Kesikköprü’yü yapmasam Ankara şu anda susuzdu. O zaman Mansur Yavaş, ‘Bu zehirli sudur, boşuna yatırım yapıyor dedi.’ Bugün bu suya muhtaç oldu, hani bu su içilmezdi.

Yönetici bahane uyduramaz. Yönetici çözüm bulmalı, o mevki ve makama çözüm bulmak için gelmiştir. Bunu beceremiyorsan gitmen gerekir. Mansur Yavaş, ekibiyle birlikte çapsız, beceriksiz bir yönetim sergiliyor. Ankara’nın susuz kalmasının nedeni Mansur Yavaş ve ekibinin çapsızlığıdır.

"BEN HAZIRIM YARDIMA"

Ben her zaman Ankara’nın sorunlarına yardım etmeye hazır olduğumu söyledim. Mansur Yavaş, bunu kabul etmez, etse başım üzerine. Kavgalı olduğuma aldırmam, bildiklerimi anlatırım. Satın alınmayacak tek şey tecrübedir, 23 yıllık bir tecrübem var. Benim bilgimle Mansur’un bilgisini mukayese etmek yanlıştır. Ben hazırım yardıma. Belli bir takım yatırımların yapılması lazım, bunları da birlikte oturup konuşmak lazım. Mansur Yavaş, şu an Türkiye’nin en pahalı suyunu satıyor.