Gökçeada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada’dan 07.00, 13.00 ve 18.00’deki, Kabatepe’den ise 09.00, 15.00 ve 20.00’deki tarifeli seferler yapılmayacak.