MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
GeriGündem Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Nedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada’dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe’den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri yapılmayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi