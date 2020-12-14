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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli

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KUZEY Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, Kabatepe- Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi. 

Kabatepe- Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.

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