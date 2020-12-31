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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

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Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
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KUZEY Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada - Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada - Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre: Kabatepe - Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

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