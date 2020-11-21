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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

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Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
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KUZEY Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz fırtınası, Gökçeada'ya deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe arasında bugünkü bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00 ve 18.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 16.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.

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