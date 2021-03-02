Gökçeada'daki tekne faciası! Arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor...

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye Şampiyonları'ndan Kenan Çarpışantürk'e ait 'Çarpışantürk-1' isimli fiber tekne ile geçen cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Alabora olan tekneden 2 uzman erbaş, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un da cansız bedenlerine ulaşıldı. Halen kayıp olan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları ise 5’inci gününde devam ediyor. Havadan Sahil Güvenlik helikopteri, denizden Sahil Güvenlik botları, karadan da AFAD ekipleri ile jandarma komandolar arama çalışmalarına katılıyor.