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Gökçeada’daki orman yangınında son durum

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#Çanakkale#Gökçeada#Orman
Gökçeada’daki orman yangınında son durum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 09:28

Çanakkale Gökçeada'da dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 16 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber diğer helikopterler de yangına müdahaleye devam etti. Yangında 110 hektar alan yanarak zarar gördü.

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Gökçeada ilçesi Dereköy Marmaros mevkiinde dün saat 16.12 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 8 dakika içinde olay yerine gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 7 gündüz, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere 9 helikopter, 4 uçak, 19 arazöz, 2 dozer, 4 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 2 treyler, 18’i teknik personel olmak üzere 98 personel ile yangına müdahale edildi.

Gökçeada’daki orman yangınında son durum

Çevre bölgelerden de takviye gönderilen arazözler ve orman işçileri, adaya Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından feribotla ulaştırıldı.

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Havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu ormanlık alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bozuk arazideki otluk alanda yangın gece boyu devam etti. Ekiplerin gece boyu karadan müdahalesinin yanı sıra, gece görüşlü 2 helikopterle yangına müdahale sürdü. 

Yaklaşık 16 saat süren çalışmaların ardından saat 08.30 sıralarında yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 15 hektar Orman, 35 hektar mera ve 60 hektar açık alan olmak üzere toplam 110 hektar alan yanarak zarar gördü.

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#Çanakkale#Gökçeada#Orman

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