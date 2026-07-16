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Gökçeada'da zıpkınla yakaladı: 1 metre 82 santim boyunda! 'Bizi derin sulara doğru sürükledi'

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#Gökçeada#Mavi Yüzgeçli Orkinos#Zıpkınla Av
Gökçeadada zıpkınla yakaladı: 1 metre 82 santim boyunda Bizi derin sulara doğru sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 12:32

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sörf eğitmenliği yapan Volkan Günel ve arkadaşı Burak Aydın, zıpkınla tüpsüz dalış yaparak 1 metre 82 santimetre boyunda ve 65 kilogram ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos (Bluefin Tuna) avladı.

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Gökçeada'da kitesurf (uçurtma sörfü) eğitmeni olan Volkan Günel ile Burak Aydın, 8 Temmuz'da zıpkınla tüpsüz dalış yapıp balık avlamak amacıyla botla denize açıldı. Günel, yaklaşık 25 metre derinliğe daldığı sırada, büyük bir mavi yüzgeçli orkinosun kendisine doğru yaklaştığını fark etti.

Gökçeadada zıpkınla yakaladı: 1 metre 82 santim boyunda Bizi derin sulara doğru sürükledi

Zıpkınla orkinosu avlayan Günel, yaklaşık 1 saat süren mücadelenin ardından arkadaşı Burak Aydın'ın da yardımıyla 1 metre 82 santimetre boyundaki ve 65 kilogram ağırlığındaki balığı lastik bota almayı başardı.
Gökçeadada zıpkınla yakaladı: 1 metre 82 santim boyunda Bizi derin sulara doğru sürükledi

Hayalini kurduğu balığı avlamanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Volkan Günel, o anları şu sözlerle anlattı:

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“Orkinos yakalamak her zaman en büyük hayalimdi. Suyun altında tamamen hareketsiz kalıp beklediğim sırada, orkinosun ilk defa merakla bana doğru yaklaştığını gördüm. 105'lik tek kelebek şişe sahip zıpkınımla bu kez çok iyi bir atış yaptım. Yaklaşık 50-55 dakika süren bir mücadelenin ardından, arkadaşım Burak'ın da desteğiyle balığı yakaladık. Orkinos bizi derin sulara doğru sürükledi. O an tek düşüncem ipin kopmaması ve balığın kaçmamasıydı. Balık tamamen nasip işi, sonunda onu tekneye almayı başardık.”

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#Gökçeada#Mavi Yüzgeçli Orkinos#Zıpkınla Av

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