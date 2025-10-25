Gökçeada’da selin ardından ev ve iş yerlerine su verilemiyor

Haberin Devamı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2 gün önce sağanak etkili oldu. Gece boyunca yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, sele neden oldu. Kaleköy köyünde bazı ev, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Yaşanan olayın ardından ilçedeki ev ve iş yerlerine 2 gündür su verilemiyor. Vatandaşlar su ihtiyacını ilçedeki çeşmelerden karışılıyor.

Gökçeada Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Son günlerde yaşanan yoğun yağışlar sonucunda baraj rezervuar alanında aşırı miktarda çamurlu su birikimi meydana gelmiş, gölet tabanındaki rüsubatın (çamur ve tortu) hareketlenmesi sebebiyle barajdan arıtma tesisine gelen su yüksek derecede bulanık hale gelmiştir. Bu durum, arıtma sisteminin otomatik olarak kendini koruma moduna almasına neden olmuş; filtrelerin tıkanmaması ve suyun hijyenik kalitesinin korunması amacıyla barajdan arıtma tesisine geçici süreyle su alımı durdurulmuştur" denildi.

Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizdeki su kesintisinin temel nedeni teknik bir arıza değil, baraj suyundaki aşırı bulanıklık nedeniyle arıtma tesisinin güvenlik protokolü gereği kendini devre dışı bırakmasıdır. Şu anda DSİ ekipleri, belediye birimlerimiz ve ilgili teknik ekiplerimiz sahada koordineli şekilde çalışmakta; tıkanıklığın giderilmesi, su hattının temizlenmesi ve baraj suyunun durulması için yoğun bir mesai yürütmektedir. Baraj gölündeki suyun bir miktar durulması ve berraklaşması gerekmekte olup, bu süreç tamamlandığında arıtma tesisinin yeniden devreye alınması mümkün olacaktır. Çalışmalar, Kaymakamlığımızın yakın takibi ve DSİ’nin teknik koordinasyonunda aralıksız şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına mevcut depolardaki su, planlı ve kontrollü dağıtım sistemiyle en verimli şekilde kullanılmaktadır. Anlayışınız, sabrınız ve desteğiniz için teşekkür eder; bu süreci şeffaflıkla ve resmi kanallarımız aracılığıyla sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi özellikle belirtiriz." (DHA)