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Gökçeada’da orman yangını

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#Yangın#Gökçeada#Gökçeada Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 19:15

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Gökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.15 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti. Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Gökçeada Belediyesi'ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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#Yangın#Gökçeada#Gökçeada Belediyesi

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