Gökçeada'da bozuk gıdaların bulunduğu şarküteri mühürlendi! 42 bin lira ceza uygulandı

#Çanakkale#Gökçeada#Bozuk Gıda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 14:02

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bozuk gıdaların bulunduğu iddia edilen şarküteri mühürlenerek, 42 bin lira idari para cezası uygulandı. Bozuk ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'da ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir şarküteride et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin uygun şartlarda muhafaza edilmemesi nedeniyle bozulduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu ve işletmenin genel ile özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edildi.

BOZUK ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Mühürlenerek 42 bin lira idari para cezası uygulanan şarküterideki bozuk ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konularak, toplam 840 kilogram kanatlı eti, 1169 kilogram kırmızı et ve 112,5 litre süt imha edildi.

