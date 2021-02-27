Gökçeada'da batan teknenin yeri tespit edildi

Laz koyu açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile balık tutmak için denize açılmış, tekneninin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. İki uzman erbaş yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başarırken, Bulut ve Toykuyu suda kaybolmuştu.

TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Laz koyu açıklarında alabora olan fiber teknenin yeri tespit edildi. Kıyıya 200 metre mesafede denizin dibinde olduğu saptanan 5 metre boyundaki tekne, ekipler tarafından çıkartılacak.

MSB DE DESTEK VERİYOR

Öte yandan, öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklamada batan teknede kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, batan teknedeki 5 kişiden 2'sini arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de destek verdiği belirtildi.

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