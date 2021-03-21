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Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Gökçeada'da alarm! 5 okulda yüz yüze eğitime ara

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Gökçeada'da alarm! 5 okulda yüz yüze eğitime ara

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle 5 eğitim kurumunda yüz yüze eğitime ara verildi. Öğretmen ve öğrenciler 10 gün süreyle karantina altına alındığı bildirildi.

Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Dr. Serhat Doğan başkanlığında, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi için toplandı. Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğretmen, Cumhuriyet İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğrenci ile Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verildi. Bu süreçte, öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmeleri kararlaştırıldı.

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Ayrıca, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bütün öğretmen ve öğrencilerin, Cumhuriyet İlkokulu'nda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler ile bu sınıfta eğitime giren tüm öğretmenlerin de 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi.

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