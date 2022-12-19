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Gökçeada ve Bozcaada’ya fırtına nedeniyle bugün ve yarın tüm feribot seferleri iptal edildi

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#Çanakkale#Gökçeada#Bozcaada
Gökçeada ve Bozcaada’ya fırtına nedeniyle bugün ve yarın tüm feribot seferleri iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 10:29

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Geştaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, bugün ve Salı günü bölgede fırtına nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Bugün, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tarifeli tüm feribot seferleri iptal edilirken, yarın da Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 ile Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

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#Çanakkale#Gökçeada#Bozcaada

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