Gökçeada ve Bozcaada’ya fırtına nedeniyle bugün ve yarın tüm feribot seferleri iptal edildi

Haberin Devamı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Geştaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, bugün ve Salı günü bölgede fırtına nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Bugün, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tarifeli tüm feribot seferleri iptal edilirken, yarın da Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 ile Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR