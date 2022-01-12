Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri bugün de yapılamıyor

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Kentte etkili olan hafif kar yağışı ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri, dün olduğu gibi bugün de yapılamıyor. Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri de saat 09.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Güney Marmara hattında ise Erdek'ten saat 11.00'de Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarına yapılacak sefer iptal edildi.

TAŞIMALI VE KÖY OKULLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün il genelinde taşımalı ve köy okullarındaki eğitime ara verildiği belirtildi. Bu kapsamda eğitimin EBA üzerinden yapılacağı ifade edildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

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Ayrıca, bugün il genelinde kronik hastalığı bulunan, hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.