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Gündem
Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferleri iptal edildi

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Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07.00-13.00 ve 17.00 seferleri ile Kapatepe'den 09.00-15.00 ve 19.00 seferleri, Bozcaada-Geyikli hattında ise, Bozcaada'dan 07.15-10.00-14.00 ve 18.00 seferleri ile Geyikli'den, 08.00-11.00-15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

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