AA
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Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de fırtınanın deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
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