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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerine fırtına engeli

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Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de fırtınanın deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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