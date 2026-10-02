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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

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#Çanakkale#Gökçeada#Bozcaada
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 18:29

ÇANAKKALE’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 19.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli’den saat 08.00, 10.00, 12.00 seferleri, Bozcaada’dan ise saat 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

 

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#Çanakkale#Gökçeada#Bozcaada

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