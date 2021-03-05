Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu 8 gündür aranıyor

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off- Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait 'Çarpışantürk- 1' isimli fiber tekne ile geçen cuma günü balık tutmak için denize açıldı.

Alabora olan tekneden 2 uzman erbaş, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk'ün kazadan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un da cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından kazadan 3 gün sonra bulundu. Halen kayıp olan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları ise 8'inci gününde devam ediyor.

Arama çalışmalarını, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 uçak, 1 helikopter ve yüzer unsurlar ile dalış ekiplerinin yanı sıra, AFAD ekipleri ve jandarma komandolar sürdürüyor. Öte yandan, ekipler, havanın lodosa dönmesiyle arama çalışmalarına karadan da devam edecek.