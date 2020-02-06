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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 11:51,Son Güncelleme:/

Gökçeada seferlerine fırtına engeli

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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00'teki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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