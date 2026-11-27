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“Bu projeyle üreticilerimize uygun şartlarda finansman sağlayacağız. Organik üretimin artırılması çalışmaları kapsamında, dünyada sayılı örneklerden biri olarak Gökçeada’yı Organik Tarım Havzası ilan edeceğiz. 2027 yılında Organize Tarım Bölgelerine 10 milyar lira kaynak ayırdık. En az 11 bölgenin daha altyapısını tamamlayacağız. Buraları yalnızca üretim alanları olarak değil, üretimden son tüketime kadar, bütün zincirin bir arada olduğu, yeni nesil tarım merkezleri olarak görüyoruz.

KADIN VE GENÇ ÜRETİCİLER

10 yılda 5.3 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacağımız yeni bir projeye başlıyoruz. Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesinde, önümüzdeki aylarda ilk başvuru çağrısına çıkacağız. Üretimden işleme, depolama, lojistik ve paketlemeye kadar, bütün değer zincirini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dünya Bankası finansmanıyla yürüteceğimiz bu projede, organize tarım bölgelerini önceliklendireceğiz. 2027 yılında Kırsal Kalkınma Yatırım Programımızı yeniliyoruz. Kadın üretici sayısını yüzde 12.7, genç üretici sayısını yüzde 40.3 artırdık.

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SOĞUĞA VE KURAKLIĞA DAYANIKLI 82 TOHUM

Üretimde sürdürülebilirliğin bir başka temel unsuru da tohumculuk. Sertifikalı tohumluk üretimini 8.3 kat artırarak 1 milyon 351 bin tona ulaştırdık. Kullanılan sertifikalı tohumluğun yüzde 96’sını yurtiçinde üretiyoruz. Türkiye’de üretilen tohumları bugün 117 ülke kullanıyor. Yerel tohum konusunda da önemli bir çalışma yürütüyoruz. Bugüne kadar 49 ata tohumunu tescil ettik. İklim değişikliğine uyumlu, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı 82 tohumluk çeşidi geliştirdik. Ankara ve İzmir’deki gen bankalarımızda 123 bin tohum örneğini muhafaza ediyoruz.”