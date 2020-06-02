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ÇANAKKALE (AA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 12:32,Son Güncelleme:

Gökçeada-Kabatepe feribot hattında günde 6 sefer yapılacak

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Gökçeada-Kabatepe feribot hattında günde 6 sefer yapılacak
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü sosyal hayat"ın başlamasıyla Gökçeada-Kabatepe feribot hattında her gün karşılıklı üçer sefer yapılacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den verilen bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında önce haftada 5 güne düşürülen, normalleşme sürecinde de her gün olarak güncellenen arabalı vapur seferlerinin saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle, seferler yarından itibaren Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, 15.00 ve 20.00 saatlerinde yapılacak.

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