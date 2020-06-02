Gökçeada-Kabatepe feribot hattında günde 6 sefer yapılacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den verilen bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında önce haftada 5 güne düşürülen, normalleşme sürecinde de her gün olarak güncellenen arabalı vapur seferlerinin saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle, seferler yarından itibaren Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, 15.00 ve 20.00 saatlerinde yapılacak.