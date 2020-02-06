MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller
GeriGündem Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ÇANAKKALE (AA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 16:19,Son Güncelleme:/

Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada feribot seferlerinden ikisi daha iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 18.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve 20.00'deki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Açıklamada, Bozcaada-Geyikli seferinin ise saat 18.00'den 17.00'ye, Geyikli-Bozcaada seferinin de 19.00'dan 18.00'e alındığı bildirildi.
Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün daha önceki ikişer sefer, fırtına dolayısıyla iptal edilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle