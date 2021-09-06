Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada ile Kabatepe arasında karşılıklı olarak yapılması planlanan saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'deki tarifeli feribot seferleri iptal oldu.

Gökçeada-Kabatepe hattında, fırtına nedeniyle bugünkü tarifeli feribot seferleri de yapılamadı.

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