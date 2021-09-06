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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 06.09.2021 - 17:52 | Son Güncelleme:

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

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Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarın sefer yapılamayacak

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın planlanan tarifeli feribot seferleri, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada ile Kabatepe arasında karşılıklı olarak yapılması planlanan saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'deki tarifeli feribot seferleri iptal oldu.

Gökçeada-Kabatepe hattında, fırtına nedeniyle bugünkü tarifeli feribot seferleri de yapılamadı.

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