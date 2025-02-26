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Gökçe pilottan tarihi başarı

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#THY#Gökçe Kübra Yıldırım#Pilot
Gökçe pilottan tarihi başarı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 07:00

Türk kadınlarının gökyüzündeki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Pilot Gökçe Kübra Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380’in kaptan koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu.

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Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş’ de staj yaparak havacılığa adım atan Gökçe Kübra Yıldırım, gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi. Gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra THY’nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başlayan Yıldırım, daha sonra kariyerine Dubai’de devam etme kararı aldı. Türk kadın pilot 12 yıl önce adım attığı havacılık sektöründe şimdi Dubai’nin en büyük havayolu şirketinde, Airbus A380 tipi uçakta pilot olarak devam ediyor.

Gökçe pilottan tarihi başarı

Gökçe Kübra Yıldırım’ın kaptan pilot olarak uçurduğu Airbus A380, dünyanın en büyük çift katlı uçağı. Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Gökçe Kübra Yıldırım, “Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen hep arkamda olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

 

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#THY#Gökçe Kübra Yıldırım#Pilot

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