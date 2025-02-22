Gökçe Nur korku dolu anları anlattı: Barışmadım diye bıçakladı

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Alihan E., kayınvalidesi olmadığı sırada Satıkadın Mahallesi’ndeki eve girerek, eşini ikna etmeye çalıştı. Ancak Gökçe Nur E., boşanmak istediğini ve eve dönmek istemediğini söyledi. Alihan E., bunun üzerine eşi Gökçe Nur E. ile kayınbiraderi K.Ö.’yü (5) bıçakla yaraladı. Gökçe Nur E., yaralı halde pencereye çıkarak yardım istedi. Bu sırada Alihan E., kendisini de bıçakla yaralayıp, kaçtı. Kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Alihan E., Gökçe Nur E. ve kardeşi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

‘KORKUYLA PENCEREYE ÇIKTIM’

Kahramankazan Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Gökçe Nur E., yaşadıklarını anlattı. Gökçe Nur E. “Yanıma geldi. Ben kendisine boşanmak istediğimi ve eve dönmeyeceğimi söyledim. Ondan sonra bana sinirlendi. Mutfağa gitti ve bıçak aldı eline. Karnıma, sırtıma ve bacaklarıma bıçak sapladı. Sonra küçük kardeşim direnmeye çalıştı. O esnada kardeşime de bıçak sapladı. O anın korkusuyla pencereye çıkarak yardım istedim. ‘Ambulansı arayın, yardım edin’ dedim. O sırada eşim bıçağı kendisine saplamaya başladı. Ardından da kaçtı” dedi.

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Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilen K.Ö. ile Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alihan E.’nin tedavileri de sürüyor.

EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Gaziantep’te önceki gece, Suriye uyruklu Muhammed el Hüseyin (32) ile eşi Ruha Dabul’un (23) evinden silah sesi duyan apartmandakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, girdikleri dairede kanlar içinde buldukları Ruha Dabul’u hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ruha Dabul, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşini başından tabancayla vurduktan sonra kaçan Muhammed el Hüseyin’in gidebileceği adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, izini sürdükleri şüpheliyi, geçmeye çalıştığı Suriye sınırına yakın bölgede yakaladı.