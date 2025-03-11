Gökberk lazerle vuracak

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; GÖKBERK mobil lazer silah sistemi, bugünlerde öne çıkan asimetrik hareketli hava tehditlerini etkili şekilde imha edebiliyor. GÖKBERK, yerli lazer kaynağı kullanarak hedeflerin hard kill imhasını gerçekleştirirken, yine ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik karıştırıcıyla soft kill imha olanağı da sağlıyor. Sistem, yönlendirme birimi üzerinde bulunan çeşitli elektro-optik sistemlerle çok hassas hedef takibi yapabiliyor. Yapay zekâ destekli algoritmalarla sistemin takip ve teşhis yetenekleri en üst seviyeye çıkıyor. Hedef setinde yer alan tehditleri oldukça kısa sürelerde imha edebilen GÖKBERK, Türkiye’nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe sistemi içinde görev yapacak.

KESİNTİSİZ ATIŞ

Haberin Devamı

Üzerinde bulunan 7/24 çalışma prensibine göre tasarlanan soğutucu sayesinde GÖKBERK, uzun süre kesintisiz atış yapabiliyor. Askeri üsler, havaalanları, enerji santralları, petrol rafinerileri gibi sabit tesislerin savunulmasında kritik rol üstlenecek olan GÖKBERK, mobil intikal yeteneği sayesinde geniş bir uygulama alanına sahip olacak. GÖKBERK’in farklı hava koşullarında yürütülen atışlı test ve denemelerinden elde edilen verilerle sistem üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

FÜZE YOK LAZER VAR

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu kez füze yok, lazer var. Savunma sanayinde ürün ve teknoloji kabiliyetlerimiz gelişiyor, zenginleşiyor. Milli lazer silah sistemi GÖKBERK, Çelik Kubbe’ye güç katacak” dedi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle “Milli mühendisliğimizin gücüyle milli hava savunma mimarimiz Çelik Kubbe’ye en yüksek teknolojiye sahip sistemleri ekliyoruz. GÖKBERK’imiz sahada oyun değiştirmeye hazır” ifadelerini kullandı.