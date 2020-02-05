Gök kubbeyi alçakların başına yıkın

Akşener, dün partisinin TBMM grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Ortadoğu coğrafyasında oynanan, çirkin bir satrancın yeni hamleleri, 8 kahramanımızı daha aramızdan kopardı. ‘Türkiye Ukrayna’ya 200 milyon liralık askeri yardım yapacak’ deniyor. Aynı günün gecesi, Ukrayna’yla Kırım’ın işgali nedeniyle sorunlu olan Rusya’nın kontrolündeki Suriye ordusu, Türk askerini hedef alıyor. Üstelik Rusya, pişkinlik edip ‘Türkiye bize çalışmalarıyla ilgili bilgi vermedi’ diyor. Gök kubbeyi, Mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. Devlet aklı ile ve bir kez olsun iç politika hesapları yapmadan hareket edip Türk milletinin ve Türk Devleti’nin gücünü gösterin. Bir an önce ve tereddütsüz gerekeni yapın.”

Bu arada, İdlib’deki gelişmelerin Meclis Genel Kurulu’nda genel görüşmede değerlendirilmesi amacıyla İYİ Parti’nin verdiği önerge reddedildi.