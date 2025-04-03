×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gök gürültüsünde panikle yüksekten düşen iki kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Gök Gürültüsü#Yüksekten Düşme
Gök gürültüsünde panikle yüksekten düşen iki kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 09:22

Hakkari'de şiddetli yağışla birlikte yaşanan gök gürültüsünde irkilerek dengelerini kaybeden Ç.K. ve R.T. yüksekten düşerek yaralandı.

Haberin Devamı

Alınan bilgilere göre, Bağlar Mahallesi 305. Sokak'ta 24 yaşındaki R.T. isimli şahıs, ailesiyle birlikte yaşadığı binanın üçüncü katında gök gürültüsü nedeniyle yaşadığı panik nedeniyle dengesini kaybederek balkondan düştü. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirlendi.

Medrese Mahallesi'nde de 50 yaşındaki Ç.K., çocuğunun evinin damında bulunduğu sırada yaşanan gök gürültüsü nedeniyle irkilerek dengesini kaybetti. Sert zemine düşen ve hastaneye kaldırılan Ç.K.'nin vücudunda ezilmeler ve kırıklar olduğu tespit edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Gök Gürültüsü#Yüksekten Düşme

BAKMADAN GEÇME!