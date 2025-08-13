Gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji alarm verdi: 4 gün boyunca sürecek

Haberin Devamı

Yurt genelinde termometreler 22 ilde 40 derecenin üzerine çıktı. Sıcaklık rekoru Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu hava durumu tahmininde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

6 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA NEMİN ETKİSİ ARTIYOR

İstanbul'da poyrazdan esen rüzgarlar sıcaklıkların artışını azaltırken, nemin etkisinin daha fazla hissedilmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde nemin etkisinin daha da fazla hissedileceğine dikkat çeken Kandilli Rasathanesi Meteroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da daha çok nemin etkisini hissedeceğiz çünkü İstanbul'da sıcaklığın yükselmesini kuzeyden esen, poyrazdan esen rüzgar önlüyor. Poyrazdan esen rüzgar da beraberinde tabii Karadeniz'in nemini İstanbul'un üzerine taşımış oluyor." dedi.

Adil Tek, "Aşırı bir sıcak hava dalgası mevcut değil ama İstanbul’da nem daha fazla etkili olduğu için hissedilen sıcaklık bizim konfor şartlarımız biraz daha etkileniyor ve çok sıcakmış gibi hissediyoruz.Geçtiğimiz hafta kısa yağış geçişi olmuştu, yakın dönemde yağış geçişi yok. İstanbul’da aslında sıcaklıklar çok değişmiyor. Belki birkaç derece daha yukarı çıkacak ama aşırı; geçtiğimiz haftalardaki gibi yüksek sıcaklık değerlerine çıkmayacak. " dedi.

Tek, "İstanbul’da daha çok nemin etkisini hissedeceğiz çünkü İstanbul’da sıcaklığın yükselmesini kuzeyden esen, poyrazdan esen rüzgar önlüyor. Poyrazdan esen rüzgar da beraberinde tabii Karadeniz’in nemini İstanbul’un üzerine taşımış oluyor. Sahil kesimlerinde kıyılarda sıcaklık değerleri 27-28 dereceler civarında ama İstanbul’da iç kesimlere doğru gittiğimizde bu sıcaklık değerleri 30-31 derecelere kadar çıkıyor. Aşırı yüksek sıcaklıklar yok özellikle gündüz güneş ışınımından dolayı ısınan binalar gece saatlerinde binanın içerisine o sıcaklığı kusuyor ve biz kendimizi daha kötü hissediyoruz. Camları açsak da nem var bu sefer. Nemle beraber bunaltıcılık artıyor, o yüzden sanki çok sıcakmış gibi bir his oluşuyor; aslında sıcaklık değerleri çok yukarı seviyelerde değil" ifadelerini kullandı.

'3-4 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK'

Tek, "İstanbul’da poyraz etkili poyrazdan dolayı kuzey kıyılarda denize girmek yasaklanmış durumda şu anda. Bu kuzeyli poyrazdan esen rüzgar önümüzdeki Cumartesi'ye kadar devam edecek. Cumartesiden sonra poyrazın etkisi kaybolmaya başlıyor ama sıcaklıklar da kuzeyden sokulan rüzgarlarla biraz daha aşağı gelmiş oluyor. Önümüzdeki hafta içinde yani Eyyam-ı Bahur diye tabir ettiğimiz durum İstanbul için bu hafta sözkonusu değil. Poyrazdan esen rüzgar İstanbul’daki nemi biraz artırıyor sıcaklığın biraz daha fazla hissedilmesine sebebiyet veriyor. Bunaltıcılık biraz daha artmış vaziyette aşırı bir sıcak hava dalgası mevcut değil. İstanbul ile birlikte aslında kuzey orta kesimler Karadeniz, İç Anadolu, Ege’nin kuzeyi buralarda yüksek sıcaklıklar mevcut değil" şeklinde konuştu.

Meteoroloji Uzmanı Tek , "Önümüzdeki günlerde aşırı bir sıcak hava dalgası gözükmüyor, güney bölgelerde yine İstanbul da dahil olmak üzere daha önce bahsettiğimiz Kuzey Afrika’dan gelen akışlar oluyordu bazen Basra üzerinden gelen akışlar oluyordu sıcak hava dalgası oluyordu. O tür bir hava dalgası şu an için mevcut gözükmüyor. Bu koşullar önümüzdeki 3-4 gün boyunca devam edecek. Ardından kuzey kesimlerde biraz daha serinleme göreceğiz. Ağustos'un son haftası çok sıcak hava dalgası gözükmüyor. Yine mevsim normallerinin birkaç derece üzeri olma olasılığı bulunuyor" dedi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın perşembe günü gece saatlerine kadar Marmara'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 43

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41