Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı | İşte yağış beklenen iller

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken birçok ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yapmış olduğu hava durumu tahminlerine göre yağışların bu hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul dahil 21 ilde yağış beklenirken kuvvetli rüzgar uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığının, yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL DAHİL BİR ÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, Ordu ve Giresun çevreleri ile İstanbul’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı | İşte yağış beklenen iller


İstanbul'da öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Hafta boyunca sağanak yağış beklenen iller; Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum, Ordu, Giresun, Bayburt, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bu bölgeler için uyarı verildiği belirtilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı | İşte yağış beklenen iller

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

