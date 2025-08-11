Meteoroloji deprem bölgesini uyardı: Dikkatli olun! | Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! İşte serinleyecek iller

Haberin Devamı

Hava sıcaklıklarının özellikle güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca sıcaklıkların devam edeceği ve Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıkların azalacağı tahmininde bulundu. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar uyarısı verdi.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı verdi. Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yurt genelinde bugün 24 kentte termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi. Sıcaklık ilçelere göre 40 ila 46,6 derece aralığında ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Antalya'nın Manavgat ilçesinde 46,6 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,1, Gaziantep'in Karkamış ilçesi 46 ve Adana'nın Kozan ilçesi 45,6 dereceyle takip etti.

Antalya, Manavgat 46,6, Hatay, Kırıkhan 46,1, Gaziantep, Karkamış 46, Adana, Kozan 45,6, Burdur, Bucak 45,4, Mardin, Kızıltepe 45,4, Kilis, Elbeyli 45,1, Osmaniye, Sumbas 45,1, Şanlıurfa, Ceylanpınar 44,9, Şırnak, Silopi 44,7, Aydın, Çine 44,6, Muğla, Seydikemer 44,3, İzmir, Beydağ 44,2, Kahramanmaraş, Andırın 43,9, Denizli, Sarayköy 43,2, Diyarbakır, Silvan 43,2, Siirt, Kurtalan 43, Adıyaman il merkezi 42,6, Manisa, Köprübaşı 42,6, Mersin, Mut 42,3, Batman, Beşiri 42,1, Eskişehir, Sarıcakaya 41,3, Uşak, Eşme 40,3, Balıkesir, Edremit 40,2

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 42

Adana: Az bulutlu ve açık 43

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41