Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Hava bir anda değişecek: Tarih belli oldu | İstanbul dahil birçok ile uyarı: 'Akşama kalmayın, eve dönün'

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SAĞANAK GELİYOR: TARİH VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre, hafta sonu yurt genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olurken, pazar akşamından itibaren yağışlar başlayacak.
İstanbul genelinde pazar günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistem etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da pazar akşamına kalmayın, eve dönün" uyarısında bulundu. Kent genelinde pazar akşamı başlayacak yağışların, çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Şen sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı;
"Güzel bir hafta sonu tüm Türkiye'de. Deniz ve orman dışı piknik yürüyüş ile değerlendirin. Pazar akşama kalmayın İstanbul'da. Eve dönün. İstanbul hafta sonu 30 derece. Pazar akşam yağmur geliyor. Çarşamba'ya kadar yağmur aralıklı devam. Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek. Marmara ve Karadeniz dışında yağış önümüzdeki hafta da yok."
Güzel bir hafta sonu tüm Türkiyede. Deniz ve orman dışı piknik yürüyüş ile değerlendirin. Pazar akşama kalmayın İstanbulda. Eve dönün.— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) September 11, 2026
İstanbul hafta sonu 30 C. Pazar akşam yağmur geliyor. Çarşambaya kadar yağmur aralıklı devam. Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek.…
AKOM verilerine göre İstanbul'da pazartesi günü metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşecek, sıcaklıklar en yüksek 26 derece, en düşük 19 derece seviyelerine inecek.
Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki hafta Marmara ve Karadeniz Bölgeleri dışında kalan Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam edecek.
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Yağışla birlikte bölge genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği öngörülüyor.
Yetkililer, pazar akşamından itibaren Marmara genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar ile yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık