Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Hava bir anda değişecek: Tarih belli oldu | İstanbul dahil birçok ile uyarı: 'Akşama kalmayın, eve dönün'

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SAĞANAK GELİYOR: TARİH VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre, hafta sonu yurt genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olurken, pazar akşamından itibaren yağışlar başlayacak.

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İstanbul genelinde pazar günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistem etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da pazar akşamına kalmayın, eve dönün" uyarısında bulundu. Kent genelinde pazar akşamı başlayacak yağışların, çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Şen sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı;

"Güzel bir hafta sonu tüm Türkiye'de. Deniz ve orman dışı piknik yürüyüş ile değerlendirin. Pazar akşama kalmayın İstanbul'da. Eve dönün. İstanbul hafta sonu 30 derece. Pazar akşam yağmur geliyor. Çarşamba'ya kadar yağmur aralıklı devam. Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek. Marmara ve Karadeniz dışında yağış önümüzdeki hafta da yok."

Güzel bir hafta sonu tüm Türkiyede. Deniz ve orman dışı piknik yürüyüş ile değerlendirin. Pazar akşama kalmayın İstanbulda. Eve dönün.

İstanbul hafta sonu 30 C. Pazar akşam yağmur geliyor. Çarşambaya kadar yağmur aralıklı devam. Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek.… — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) September 11, 2026

AKOM verilerine göre İstanbul'da pazartesi günü metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşecek, sıcaklıklar en yüksek 26 derece, en düşük 19 derece seviyelerine inecek.

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Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki hafta Marmara ve Karadeniz Bölgeleri dışında kalan Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürmeye devam edecek.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Yağışla birlikte bölge genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği öngörülüyor.

Yetkililer, pazar akşamından itibaren Marmara genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar ile yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

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KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık