Gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Ankara dahil 30 il için kritik uyarı! İşte sağanak beklenen iller

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Geçtiğimiz haftalar yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken yarından itibaren sağanak yağış geliyor. Sıcaklıkların yeni haftayla birlikte birkaç derece azalması ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yağışlar bir hafta daha etkisini sürdürecek.

SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

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Yağışların 15 Temmuz Salı gününden itibaren başlaması cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. İşte sağanak yağıştan etkilenecek iller; Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Karabük, Çankırı, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Trabzon, Bayburt, Artvin, Ardahan, Erzurum, Rize, Kars, Iğdır, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı ve Sivas

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.