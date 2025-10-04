Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji'den kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı | Tarih verildi: Etkisini artıracak

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngördü. Sağanak yağışlar devam ederken çarşamba günü ise yurdun neredeyse tamamında etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve fırtına uyarısı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Burdur'un doğusunun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre "İstanbul’da Pazar sabah saatlerinde kadar Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkili olması beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden aralıklarla fırtınamsı şekilde eseceği, beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerektiği kaydedildi.

TRAKYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Edirne'de dün başlayan yağış, bugün de etkisini artırarak devam ediyor.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de dün başlayan sağanak bugün etkisini artırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da sağanak etkili oluyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim 2025 Çarşamba günü ise sağanak yağışların yurdun büyük bir kısmının etkisi altına alacağını duyurdu.

Çarşamba günü sağanak yağış beklenen iller arasında "Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Bolu, Karabük, Çankırı, Mersin, Adana, Hatay, Adıyaman, Malatya" yer alıyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Bilecik hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 23°CÇok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°CParçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°CAz bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini(Sinop haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°CAz bulutlu

RİZE °C, 28°CAz bulutlu

SAMSUN °C, 28°CAz bulutlu

TRABZON °C, 27°CAz bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°CAz bulutlu

KARS °C, 22°CAz bulutlu

MALATYA °C, 29°CAz bulutlu

VAN °C, 27°CAz bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°CAz bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu

MARDİN °C, 30°CAz bulutlu

SİİRT °C, 30°CAz bulutlu