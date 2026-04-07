Gök gürültülü sağanak geliyor: Meteoroloji saat verdi! Balkanlar üzerinden geliyor: Kuvvetli başlıyor | 72 ilde yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR

AKOM tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'da Çarşamba (Yarın) günü itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 17 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların gün ve gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

YARINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin haritalarına göre, yeni haftada Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Hafta boyunca birçok bölgede aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek. Özellikle yarın kuvvetli olarak başlaması beklenen sağanak yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek.

Yağış beklenen iller ise şöyle sıralandı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Ankara, Aydın, Manisa, İzmir, Muğla,

Eskişehir, Konya, Karaman, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak

ANKARA DAHİL 16 İLDE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün 16 ilde sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller ise; Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Sivas, Uşak, Yozgat, Kırıkkale ve Karabük.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Orhan Şen'den zirai don uyarısı geldi. Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bu gece İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Çarşambayı geceden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Zirai Don



Bu gece İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Çarşambayı geceden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi… — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) April 7, 2026

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısı ile zamanla kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı