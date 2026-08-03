Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde yağış ve fırtına uyarısı

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Hava sıcaklığı İç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgesel olarak etkisini gösterecek yağışların; Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan ile Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

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Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinde başlayıp Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Aniden bastırabilecek gök gürültülü sağanaklara karşı vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması önerilirken; yurdun geriye kalan büyük bir bölümünde ise az bulutlu, açık ve sıcak havanın hakimiyetini koruyacağı öngörülüyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün 12:00 - 18:00 saatleri arasında özellikle Çanakkale ve Balıkesir kıyıları ile Kuzey Ege genelinde kuzeyli yönlerden esen rüzgarın şiddetini artırarak saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Salı günü itibarıyla ise yağışlı hava kütlesi Batı Karadeniz ve Marmara genelinde etkisini kaybederek parçalı bulutlu havaya bırakırken, yağışlar Doğu Karadeniz kıyıları (Rize, Artvin) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna (Kars, Ardahan) etkisini gösterecek.

Bölgesel olarak görülecek yağışların; İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya çevreleri), Akdeniz’in iç kesimleri (Isparta, Burdur, Göller Yöresi ile Mersin ve Kahramanmaraş’ın yüksekleri), İç Anadolu’nun batısı (Eskişehir, Çankırı çevreleri), Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon, Rize, Artvin) ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde hafta sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık