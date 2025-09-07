×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gök gürültülü sağanak devam edecek... Meteoroloji'den 4 il için 'sarı' kodlu alarm! İşte o şehirler

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Sağanak#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 09:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle 4 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. CNN Türk Meteoroloji Direktörü Orhan Şen de İstanbul'da yağışlı havanın devam edip etmeyeceğine ilişkin bilgi aktardı. Şen, bugün Ankara için kritik sağanak uyarısı yaptı. Şen, "Dün yağan yağmur barajlara ulaşamadı. Toprak çok kuru olduğu için yeraltı sularına gidemedi" dedi. Şen ayrıca pastırma sıcaklarının ne zaman geleceğini söyledi.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman haric), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Denizli'nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Gök gürültülü sağanak devam edecek... Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu alarm İşte o şehirler

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40 - 60 km / saat) esmesi bekleniyor.

SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için sarı kodu uyarıda bulundu: Artvin, Rize, Giresun, Trabzon.

Gök gürültülü sağanak devam edecek... Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu alarm İşte o şehirler

YAZ TOPARLANIP GİDİYOR MU?

CNN Türk Meteoroloji Direktörü Orhan Şen, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

İstanbul’da yağış devam etmeyecek. Bugünden itibaren İstanbul’da yağış ayrılıyor. Anadolu’da yağış devam edecek. Anadolu yağışlı bir periyoda girdi. Bugün Yozgat, Afyon civarları, Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağışlar var. Ankara’daki vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunalım. Ankara’da öğle saatlerinden sonra akşama kadar kuvvetli yağış var. Kuvvetli yağışlar var su baskını yapabilir, onun için orada dikkat etmek lazım. Salı gününden sonra yağışlı Türkiye’yi tekrar terk ediyor.

Haberin Devamı

Gök gürültülü sağanak devam edecek... Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu alarm İşte o şehirler

"DÜN YAĞAN YAĞMUR BARAJLARA ULAŞAMADI"

İstanbul’da sıcaklıklar ortalamalar da hani hep ortalamaların üstünde. 26° civarında İstanbul’da sıcaklık devam edecek. Bu ayın sonuna kadar o şekilde gözüküyor. Dün yağan yağmur barajlara ulaşamadı. Toprak çok kuru olduğu için yeraltı sularına gidemedi. Bu sene kuraklık Türkiye’de kapıyı çaldı demiyoruz, içeri girdi. Önemli tedbirler alınması lazım.

Gözden KaçmasınGücü gücü yetene dönemi başlamışGücü gücü yetene dönemi başlamışHaberi görüntüle

PASTIRMA SICAKLARI GELDİ Mİ?

Önümüzdeki haftadan sonra da sıcaklıklarda yüksek bir dalgalanma olacaktır. Pastırma sıcaklara kasım ayının ilk 15’inde olur. Daha var yani ekim ayı da sonbahar ayı olarak geçecek gibi geliyor.

Haberin Devamı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 32

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Haberin Devamı

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Gözden KaçmasınGörevden uzaklaştırılmıştı: Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim olduGörevden uzaklaştırılmıştı: Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Sağanak#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!