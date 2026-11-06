Gök gürültülü kuvvetli yağmur ve kar yağacak: Meteoroloji saat verdi | 16 ilde alarm: Su baskını, heyelan, hortum ve fırtına...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları (Düzce ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sakarya ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Doğu Akdeniz'in doğusu ile güneydoğu kesimlerde sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya'nın güney, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla bölgenin doğusunda soğumayla Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybedeceği, doğusunda ise cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Kilis illeri için ise gök gürültülü sağanak yağışlı meteorolojik sarı kodlu uyarı verildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkisini gösteren serin ve yağışlı hava dalgasına karşı İstanbulluları uyardı. Hafta boyunca kış değerlerine yaklaşan hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece aralığında seyretmesi beklenirken, özellikle cuma ve cumartesi günleri için sabah yağmuru uyarısı yapıldı.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ VE SERİN HAVA UYARISI

AKOM verilerine göre cuma günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, sabah saatlerinde metrekareye 1 ila 2 kilogram arasında hafif yağış düşeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 8, en yüksek sıcaklığın ise 12 derece ölçüleceği kentte, benzer bir tablo 7 Kasım Cumartesi günü de devam edecek. Cumartesi sabahı yine yağmurla güne başlayacak İstanbul'da yağış miktarının metrekareye 1 ila 4 kilograma kadar ulaşması öngörülüyor.

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Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış havasının hissedildiği kentte yetkililer, özellikle sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücüleri ve vatandaşları serin hava ve olası yol kayganlığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İki gün sürecek sabah yağışlarının ardından pazar gününden itibaren İstanbul genelinde yağış beklenmiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ile ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yerel yağmur ve sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ve batı kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, doğu ve batı kıyıları sağanak yağışlı

BURDUR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin (Düzce hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri (Samsun hariç) ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı