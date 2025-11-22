GÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ kuvvetli saÄŸanak geliyor Meteoroloji uyardÄ±: Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sert dÃ¼ÅŸecek | Ä°ÅŸte yaÄŸÄ±ÅŸ beklenen iller

Haberin DevamÄ±

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Ãœlkemiz genelinde mevsim normallerinin Ã¼zerinde seyretmeye devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n, genellikle gÃ¼ney yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Â Ãœlkemizin kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Ege kÄ±yÄ±larÄ± ile BalÄ±kesirâ€™in batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ve Edirne Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmaraâ€™nÄ±n doÄŸusu ile Ä°Ã§ ve doÄŸu kesimlerde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Hava Tahmin UzmanÄ± Fevzi Burak Tekin, hafta sonu ve mnÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§in beklenen hava durumuna iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Yurdun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde hafta sonu az bulutlu ve aÃ§Ä±k bir havanÄ±n gÃ¶rÃ¼leceÄŸi, gece ve sabah saatlerinde iÃ§ kesimlerde yer yer sis ve pusun etkili olmasÄ± bekleniyor. 23 ilde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± belirtilirken pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶zellikle Ã‡anakkale, AydÄ±n, Denizli ve MuÄŸla illerimizde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ kuvvetli saÄŸanak bekleniyor.Â

Edirne, MuÄŸla, AydÄ±n ve Ä°zmir'in gÃ¼ney kesimleriyle, Edremit KÃ¶rfezi Ã§evresinde saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸini aktaran Tekin, pazar gÃ¼nÃ¼ batÄ± kesimlerde yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼leceÄŸini sÃ¶yledi. Pazar gÃ¼nÃ¼, Marmara ve Ege bÃ¶lgeleriyle EskiÅŸehir, Zonguldak, Bolu, DÃ¼zce, BartÄ±n Ã§evresinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini belirten Tekin, "Ã–zellikle pazar gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n MuÄŸla, AydÄ±n, Denizli Ã§evresi ve Edremit KÃ¶rfezi civarÄ±nda kuvvetli olmasÄ±nÄ± bekliyoruz." dedi.

Yeni haftayla birlikte bu yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin kademeli olarak doÄŸu kesimlere ilerleyeceÄŸini kaydeden Tekin, "Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Marmara'nÄ±n doÄŸusu Ä°Ã§ Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ±, BatÄ± ve Orta Karadeniz'de yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n olacak." diye konuÅŸtu.

AKOM'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise ÅŸu ifadelere yer verildi;

"Ä°stanbul'da hafta sonu parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu bir gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ beklenirken sÄ±caklÄ±klar gÃ¼ndÃ¼z 18 derece mevsim normalleri Ã¼zerinde gece saatlerinde ise 12 derece seyretmesi beklenmektedir. Pazar akÅŸam saatleri itibarÄ±yla hafif yerel yaÄŸÄ±ÅŸ geÃ§iÅŸleri tahmin edilmektedir."

BUGÃœN HAVA NASIL?

MARMARA

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Edirne Ã§evrelerinin Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lgenin doÄŸusunda pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

BURSA Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

Ã‡ANAKKALE Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

Ä°STANBUL Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

KIRKLARELÄ° Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

EGE

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ege kÄ±yÄ±larÄ± ile BalÄ±kesirâ€™in batÄ± kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

Ä°ZMÄ°R Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah ve Ã¶ÄŸle saatlerinde saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MANÄ°SA Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ANTALYA Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

HATAY Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ISPARTA Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lge genelinde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

ANKARA Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KAYSERÄ° Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KONYA Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

BOLU Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

DÃœZCE Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

SÄ°NOP Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ZONGULDAK Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lgenin iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

AMASYA Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

RÄ°ZE Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

SAMSUN Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

TRABZON Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM Â°C, 11Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KARS Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MALATYA Â°C, 9Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN Â°C, 13Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GAZÄ°ANTEP Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MARDÄ°N Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°Ä°RT Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu