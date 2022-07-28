Göğüs kafesinden 6 kilo tümör çıktı 

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Kocaeli’de yaşayan emekli memur Necati Demirci, 2 yıl önce göğüs ağrısı şikâyetiyle doktora gitti. Akciğerinde 1.5 cm çapında bir kitle tespit edildi. Kitlede kanser bulgusu olmayınca taburcu edildi. Pandemi nedeniyle kontrole gitmeyen Demirci’nin şikâyetleri bu süreçte şiddetlendi ve nefes alamaz, yürüyemez hale geldi. Kocaeli’nde bulunan VM Medical Park’ta görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ferzat Zonüzi’ye başvuran Necati Demirci’nin muayene sonuçları ise doktoru şaşırttı.

KÖTÜ HUYLU DA ALINDI

Demirci’nin göğüs kafesinin içinde 5 kilo 750 gram ağırlığında ve 25 cm çapına ulaşan kitle olduğu belirlendi. İyi huylu ve lipom adı verilen bir yağ tümörü olduğu anlaşılan kitle, 4 saat süren bir ameliyatla alındı. Bu arada ameliyat için yapılan tahliller Demirci’nin akciğerinde 1.5 cm çapında, başlangıç evresinde bir kitle olduğunu da gösterdi. Birinci evre olması nedeniyle ameliyat sırasında alınan kitle sonrası Necati Demirci’nin kemoterapi veya radyoterapi görmesine gerek kalmadı.

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BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

- Opr. Dr. Ferzat Zonüzi, “Bu dev kitle hastamızın akciğeri, kalbi ve diyaframına baskı yapıyordu. Zaten nefes alamaması ve yürüyememesine de bu kitle sebep olmuştu. Genelde gördüğümüzün 5 katı büyüklüğündeydi. Meslek hayatımda bu kadar büyük bir kitle görmedim” dedi.