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Göçün 60. yılında Türk-Alman dostluğu şarkısı: Döner

#Türkiye#Almanya#Şarkı
Göçün 60. yılında Türk-Alman dostluğu şarkısı: Döner
Ece Çelik

Türkiye’den Almanya’ya göçün 60. yıldönümü için Türklerin tüm Almanya’ya sevdirdiği ‘döner’ bir rap şarkısına dönüştü. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren ile hem ‘Döner Macht Schöner’ (Döner Güzelleştirir) isimli şarkının hikâyesini hem de Türklerin 60 yıllık Almanya yolculuğunu konuştuk.

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Tam 60 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında ‘Türk İşgücü Anlaşması’ imzalandı. Çalışmak üzere kısa süreliğine gidilen Almanya yüzbinlerce Türk için önce ‘acı vatan’ daha sonra da ikinci vatan oldu. Türklerin Almanya’daki en büyük gastronomik başarısı ise hiç kuşkusuz ki döner kebap. Döner Almanya’da çok sevildi, iki ülkeyi birbirine bağlayan bir lezzet haline geldi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) girişimiyle Türkiye’den Almanya’ya göçün 60’ıncı yıldönümü vesilesiyle rap sanatçısı Krom ve sosyal medya fenomeni Cumhur Frankfurt, Türk döneri temalı bir rap şarkısı yaptı.

Göçün 60. yılında Türk-Alman dostluğu şarkısı: Döner

3.5 MİLYON TÜRK VAR

YTB Başkanı Abdullah Eren, “İşçi olarak Almanya ekonomisini sırtlanan vatandaşlarımız, ilk zamanlarda kısa süreli misafirler olarak görüldüler fakat 60 yıllık azim ve çalışkanlıkları sayesinde bugünkü Avrupa Türklüğünün öncüsü oldular. Almanya’daki Türk diyasporasının nüfusu 3.5 milyon. İlk nesil vatandaşlarımızın çocukları ve torunları CEO, işletme sahibi, müzisyen, yönetmen, futbolcu veya edebiyatçı olarak tüm dünyaya hitap eden eserler üretiyorlar” diyor.

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‘DÖNER BİR SEMBOL’

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Konu dönere gelince dönerin Almanya’da bu kadar yaygınlaşmasının 60 yıllık zaman zarfında Türklerin elde ettikleri başarının sembolü olduğunu söyleyen Eren, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Döner yemeği, ülkemiz diyasporasının Almanya ekonomisine katkılarını da temsil ediyor. Günde 2 milyon porsiyon döner kebabın tüketildiği Almanya’da, göçmen vatandaşlarımızın işveren oldukları ve yaklaşık 1 milyon kişiyi istihdam ettikleri bir sektör oluştu. Dönerin ekmek arasında servis edilmesi çalıştıkları fabrikadaki yemek vakitlerinin yeterli gelmemesi üzerine Almanya’daki vatandaşlar tarafından keşfedilmiş olması bu temanın altını çizmemize neden oldu.”

‘TARİHE IŞIK TUTUYOR’

Döner temalı rap şarkısının nasıl ortaya çıktığını anlatan Eren, “Tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa’da yaşayan genç Türklerin arasında da rap müzik türü revaçta. Hatta ekmek arası döner gibi, Türkçe sözlü rap müzik de Türkiye’ye Almanya’da yaşayan göçmen vatandaşlarımız üzerinden aktarıldı. Bu sebeple destek olduğumuz ‘Döner Macht Schöner’ isimli düet rap şarkısı bir yandan eğlendirirken bir yandan da göç tarihimizin bir yönüne ışık tutuyor. ‘Döner’ burada da bir sembol. Şarkının sözlerinden de anlaşılacağı gibi, esas vurgulanmak istenen göçmen Türklerin bulundukları ülkeye katkıları, kültürel etkileşim ve Türk-Alman dostluğu. Şarkıda geçen ‘1961 Berlin ilk selamı verdik, bir nefes almaya değil kalmaya geldik’ dizeleri daha en baştan pek çok şeyi bir anda özetleyebiliyor” diyor.

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#Türkiye#Almanya#Şarkı