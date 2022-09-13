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Göçükte toprak altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı

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#Elazığ#Göçük #İşçi
Göçükte toprak altından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 16:53

Elazığ'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi Sabri Uğur, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Uğur'un, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Hicret Mahallesi Protokol Kavşağı'ndaki altyapı çalışması sırasında öğleden sonra göçük oldu. Göçükte, işçilerden Sabri Uğur toprak altında kaldı. Mesai arkadaşları, Uğur'u çıkarmak için çalışma başlatırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makinesiyle yaptığı çalışmayla Sabri Uğur, göçükten çıkarıldı.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sabri Uğur’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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#Elazığ#Göçük #İşçi

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