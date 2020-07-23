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DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Göçük altında kalan 2 işçi böyle kurtarıldı

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Göçük altında kalan 2 işçi böyle kurtarıldı
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, bir inşaatın çatısı çöktü. Enkaz altına kalan 2 işçi, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Çökme olayı, öğle saatlerinde, ilçe merkezindeki bir inşaatta meydana geldi. Tek katlı inşaatın beton çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İnşatta çalışan Ziya İzci (36) ve Murat Sönmez (20) göçük altında kaldı.

Göçük altında kalan 2 işçi böyle kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonunda enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Göçük altında kalan 2 işçi böyle kurtarıldı

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı.

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