Göçük altında kalan 2 işçi böyle kurtarıldı

Çökme olayı, öğle saatlerinde, ilçe merkezindeki bir inşaatta meydana geldi. Tek katlı inşaatın beton çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İnşatta çalışan Ziya İzci (36) ve Murat Sönmez (20) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonunda enkaz altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı.