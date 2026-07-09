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Göçmenlik ağı deşifre oldu… 784 milyon TL akladılar

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#Göçmen Kaçakçılığı#Yolsuzluk#Finansal Suçlar
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 07:00

Göçmen kaçakçılığından elde ettikleri 784 milyon lirayı bir kuyumculuk şirketi üzerinden aklayan şebeke çökertildi. Örgütün yasal kalış statüsü olmayan 47 göçmen adına vakıf üniversitelerine harç yatırarak öğrenci ikameti oyunu kurduğu da ortaya çıktı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, kaçakçılık faaliyeti yürüten şüpheli şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. MASAK tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporunda yer alan tespitlere göre, yasal olmayan yollarla yabancı uyruklu şahısların ülkeye giriş ve çıkışlarını organize eden bir kaçakçılık şebekesinin, göçmenlerin ülkede kalmalarına imkân sağladığı belirlendi. Şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde etmiş olabileceği suç gelirlerini banka hesapları üzerinden Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kullanarak, uluslararası ticaret görünümü altında finansal dolaşıma entegre ettikleri ve 784 milyon 709 bin TL suç gelirini akladıkları öne sürüldü.

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İKAMET İZNİNE ÖĞRENCİ KILIFI

Devam eden çalışmalarda, kaçakçılık ağını yöneten şüphelilerin, yasal kalış statüsü bulunmayan yabancı göçmenlere öğrenci ikameti almak amacıyla 47 şahıs için vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırdıkları da tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Ağrı ve Yalova’da dün sabah saatlerinde gerçekleşen eşzamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan 65 bin TL, 398 bin Euro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş, 1 kilogram altına ve şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka ve kripto hesaplarına el koyuldu.

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#Göçmen Kaçakçılığı#Yolsuzluk#Finansal Suçlar

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