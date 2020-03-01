Göçmenlerin Yunan polisine isyanı: 'Siz nasıl bir şeysiniz!'

İdlib’deki hain saldırıda 33 şehit verdiğimiz gün yetkililerin yaptığı, “Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler durdurulmayacak” açıklamasının ardından gece yarısı yollara düşmeye başlayan göçmenlerin Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’na akını devam ediyor. İstanbul’dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne’ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artış gösterdi.

ISPARTA’DAN EDİRNE’YE...

Türkiye’nin pek çok bölgesinden kendi imkanlarıyla Edirne’ye ulaşan göçmenlerden bir İranlı, “15 saattir yoldaydık, çok zor, çok soğuk... Ne olacak bilmiyorum. Isparta’dan geliyoruz” dedi. Yalova’dan İstanbul’a oradan da Edirne’ye ulaştığını anlatan başka bir göçmen de “Açacaklar mı kapıları; bekliyoruz. Otobüsler bir yerde bıraktı, oradan yürüyerek geldik” diye konuştu.

KAMYONLARLA TEL ÖRGÜ

Ancak göçmenler Yunan sınırında hiç de hoş karşılanmadı. Yunan polisi Kastanies Sınır Kapısı’nı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polise takviye olarak askerlerin de gönderildiği sınıra kamyonlarla tel örgüler taşındı.

GAZ BOMBASINA TAŞLI YANIT

Yunan sınırını geçemeyip aradaki tampon bölgede kalan ve tel örgülerin ardında bekleyen göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerine taşla karşılık verdi.

ÇOCUKLAR ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA

Gaz bombasından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen etkilendi. Nefes almakta güçlük çeken bazı göçmenler Yunan polisi ve askerine “Siz nasıl bir şeysiniz” diye isyan etti. Yaşanan arbede esnasında arada kalan çocuk ve kadınlar ise zor anlar yaşadı. Kargaşada ailelerinin kaybeden bazı çocuklar gözyaşı döktü.